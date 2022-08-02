США ввели санкции против вероятной любовницы Путина

США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и предпринимателей. Среди персон, включенных в список санкций, фигурирует и Алина Кабаева, бывшая российская гимнастка, которую называют любовницей президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает сайт Минфина США.

Кабаева также является главой совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ).

Под ограничения также попали:

бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и его сын,

глава совета директоров ОАО "Еврохим" Андрей Мельниченко,

бизнесмен-миллиардер Александр Пономаренко,

владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников,

заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова,

предприниматель Дмитрий Пупмянський.

Напомним, что ранее против Кабаевой также ввели санкции ЕС, Британия, Канада, Австралия.

Интересно, что в апреле СМИ сообщали, что США не решились на санкции против фактической супруги президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой из-за опасений, что это еще больше разожжет напряженность в отношениях с Россией.