Началась обязательная эвакуация с Донетчины - ФОТО
Об этом сообщила Ирина Верещук
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Сегодня, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донецкой области начата, первые граждане прибыли в Кропивницкий.
Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - говорится в сообщении.
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