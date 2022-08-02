Началась обязательная эвакуация с Донетчины - ФОТО

Сегодня, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донецкой области начата, первые граждане прибыли в Кропивницкий.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - говорится в сообщении.