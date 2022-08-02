Ракетная атака россиян 2 августа: ПВО Украины сбили 7 из 8 выпущенных ракет

Силы ПВО Украины сбили 7 из 8 выпущенных 2 августа россиянами крылатых ракет. Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

2 августа около 17 часов оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря . Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95.

В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных Сил.

К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются.