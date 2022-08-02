Детали удара по Львовщине: два взрыва и попадание в воинскую часть
Информация о жертвах и разрушениях отсутствует
россми
Российские ракеты при ударе по Львовской области попали в воинскую часть в Червоноградском районе.
Об этом сообщает в Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
"К сожалению, попадание в Червоноградский район, воинская часть. Два взрыва, информация о жертвах отсутствует, масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет было сбито на подлете силами противовоздушной обороны", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Червоноградском районе в результате попадания российской ракеты. Был уничтожен зенитно-ракетный комплекс.
В ходе вечерней атаки всего
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