Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул
Судно станет на проверку в Турции, после чего продолжит свой путь
фото из свободных источников
Первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул. Там он пройдет необходимую проверку.
Об этом сообщает Министерство обороны Турции.
Судно Razoni, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне, прибыло в Турцию для инспекции. Ее проведет общая контрольная группа, в состав которой входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.
После досмотра судно доставит груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.
Напомним, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта утром 1 августа.
VIDEO: First official shipment of Ukrainian grain since Russia's invasion reaches Turkish territorial waters— AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022
The Sierra Leone-flagged Razoni is due to be inspected Wednesday by a team that includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P
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