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Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

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Судно станет на проверку в Турции, после чего продолжит свой путь

Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

фото из свободных источников

Новина українською

Первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул. Там он пройдет необходимую проверку.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

Судно Razoni, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне, прибыло в Турцию для инспекции. Ее проведет общая контрольная группа, в состав которой входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.

После досмотра судно доставит груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

Напомним, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта утром 1 августа.

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В статье: война с Россией
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