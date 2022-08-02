На россии призвали писать доносы в ФСБ на граждан, которые слушают украинских исполнителей

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина призвала граждан писать доносы на тех, кто слушает песни украинских исполнителей. Об этом сообщает российское СМИ.

Отмечается, что данная инициатива появилась после того, как "неравнодушные россияне" пожаловались на то, что на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, громко слушали песни Верки Сердючки и Софии Ротару.

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Шукшина поблагодарила их за бдительность и назвала этот случай незаурядным, поскольку сейчас идет "война культурных кодов". Тем самым она предложила обращаться в федеральную службу безопасности.