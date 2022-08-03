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20 двухсотых россиян плюс техника. ВСУ нанесли удар по пункту базирования оккупантов в Чернобаевке

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20 двухсотых россиян плюс техника. ВСУ нанесли удар по пункту базирования оккупантов в Чернобаевке

zaxid-net

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В ВСУ рассказали о новых успехах на юге и назвали потери врага. В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 20 орков, 2 танка Т-72, ​​гаубица "Мста-Б", 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

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Украинские войска ударили по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке, а также опорным пунктам, скоплению вооружения и техники оккупантов в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в сводке за сутки 2 августа.

"Нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах. Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск. Окончательные потери врага – доразведываются".

Кроме всего прочего, ЗСУ устроили файер-шоу для орков во временно оккупированной Макеевке Донецкой области:

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В статье: война с Россией Чернобаевка ОК Юг ОК Південь
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