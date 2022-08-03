Много личного состава и ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россиян за второй день августа
Следующая большая отметка – 50 000
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 41350 (+180) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1774 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 4022 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 939 (+3) ед,
- РСЗО – 259 (+0) ед,
- средства ПВО – 118 (+1) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),
- крылатые ракеты – 180 (+6),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8) ед,
- специальная техника – 83 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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