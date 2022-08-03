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Много личного состава и ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россиян за второй день августа

Общие новости
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Много личного состава и ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россиян за второй день августа

Генштаб ЗСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 41350 (+180) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1774 (+6) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 4022 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 939 (+3) ед,
  • РСЗО – 259 (+0) ед,
  • средства ПВО – 118 (+1) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),
  • крылатые ракеты – 180 (+6),
  • корабли /катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8) ед,
  • специальная техника – 83 (+1).
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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