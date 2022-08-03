Оперативное командование "Юг" сообщает о том, что враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Оккупанты приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении.

Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области.

Институт изучения войны в то же время сообщает, что россияне начали 2 штурма на севере Херсона. По рубежу Сухой Ставок – Белогорка враг попытался провести разведку боем при поддержке двух танков. Успеха не имел. С потерями отошел. Но за 2 августа нанес два авиационных и два ракетных удара по украинским позициям.