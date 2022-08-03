Немецкий друг путина передал Западу "список желаний" россии в контексте Украины

Седьмой канцлер Германии и бывший председатель совета директоров "роснефти" Герхард Шредер, находящийся в дружеских отношениях с президентом страны-агрессора владимиром путиным, озвучил Западу пожелания россии в отношении Украины. Об этом сообщает издание Stern.

"кремль хочет найти решение путем переговоров, это хорошая новость. Первым успехом является соглашение по зерну, которое, возможно, может быть постепенно расширено до прекращения огня. По Крыму, решение может быть найдено со временем – возможно, не через 99 лет, как с Гонконгом, а в следующем поколении".

"Альтернативой членства в НАТО для Украины может стать военный нейтралитет, как в Австрии. Для Донбасса нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели".