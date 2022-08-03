ВСУ ликвидировали еще одного подполковника. Также в рф признали 200-м моряка с крейсера москва
Демилитаризация прошла успешно
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Командир батальона 11 одшбр подполковник Сорокин Денис сделал "шаг доброй воли", он официально и денацифицировался, и демилитаризовался. Также стало известно, что отец моряка с крейсера "москва" получил свидетельство о смерти сына спустя 110 дней после его гибели. Датой смерти сына в нем указан день, когда затонул крейсер, – 13 апреля.
Дмитрий Шкребец активно интересовался судьбой экипажа крейсера "москва", на борту которого во время удара ВСУ находился и его сын-оккупант. До того, как мужчина столкнулся с сокрытием правды касательно судьбы своего сына, он активно поддерживал т.н. "спецоперацию". Из-за того, что Шкребец-старший активно оббивал пороги всех инстанций в рф, им начали интересоваться правоохранительные органы страны-агрессора.
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