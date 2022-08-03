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ВСУ ликвидировали еще одного подполковника. Также в рф признали 200-м моряка с крейсера москва

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(1 голосов)

Демилитаризация прошла успешно

ВСУ ликвидировали еще одного подполковника. Также в рф признали 200-м моряка с крейсера москва

арт

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Командир батальона 11 одшбр подполковник Сорокин Денис сделал "шаг доброй воли", он официально и денацифицировался, и демилитаризовался. Также стало известно, что отец моряка с крейсера "москва" получил свидетельство о смерти сына спустя 110 дней после его гибели. Датой смерти сына в нем указан день, когда затонул крейсер, – 13 апреля.

Дмитрий Шкребец активно интересовался судьбой экипажа крейсера "москва", на борту которого во время удара ВСУ находился и его сын-оккупант. До того, как мужчина столкнулся с сокрытием правды касательно судьбы своего сына, он активно поддерживал т.н. "спецоперацию". Из-за того, что Шкребец-старший активно оббивал пороги всех инстанций в рф, им начали интересоваться правоохранительные органы страны-агрессора.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Navudo
03.08.2022 в 11:53
є свідоцтво - можна отримувати "гробові" тепер Шкребець-старший може йти в автосалон - прицінюватись до нової Лади...
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