После удара ВСУ ж/д сообщение между Херсоном и Крымом вряд ли в рабочем состоянии – британская разведка
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Defence Intelligence
По данным британской разведки, нанесенный Украиной удар по следовавшему из Крыма российскому военному эшелону серьезно повредил железнодорожное сообщение. Об этом говорится в обзоре разведки о войне в Украине за 3 августа.
"В результате нанесенного Украиной удара по российскому эшелону с боеприпасами на Херсонщине очень маловероятно, что железная дорога из Херсона в Крым остается в рабочем состоянии. Скорее всего, россияне отремонтируют железную дорогу через несколько дней, но она и дальше останется уязвимой точкой для российских сил и их цепочек поставки из Крыма в Херсон".
В контексте Херсона пишут, что россия устроила паромную переправу для гражданского использования после того, как Антоновский мост получил серьезные повреждения, но ее почти точно будут использовать и российские военные для переброски сил и поставок.
В ближайшее время еще больше гражданских граждан в оккупированном Херсоне и окрестностях попытаются уехать из-за угрозы боевых действий и усложнения продовольственного положения. В этой связи возможна повышенная нагрузка на транспортные узлы и дополнительные меры со стороны оккупационных властей для контроля движения.
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