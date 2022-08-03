Армия дронов: В Украину прибыли первые "птички" – разведчики Fly Eye

В Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, которые уже сегодня отправятся на передовую. Об этом сообщают Госспецсвязи и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Всего на "Армию дронов" собрали более 751 млн гривен через платформу United24. На первые 260 млн из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate".

Fly Eye – высокотехнологичные беспилотники, которые помогают отслеживать действия врага и изменять военную стратегию. Эти дроны развивают скорость до 160 км/ч. Они совместимы с западными ракетно-артиллерийскими установками, где используется автоматизированная система управления огнем, позволяющая эффективно определять цели.