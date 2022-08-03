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СБУ задержала помощника нардепа, который хотел стать гауляйтером рф в случае оккупации Черкасщины

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Вот дела

СБУ задержала помощника нардепа, который хотел стать гауляйтером рф в случае оккупации Черкасщины

СБУ

Новина українською

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Опозиційна платформа – за життя" до запрета этой партии, и работал помощником действующего народного депутата.

Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион. После полномасштабного вторжения россии он не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников.

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С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу россии. Также фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Однако когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии рф и освобождают оккупированные территории, то попытался бежать за границу. СБУ задержала депутата накануне выезда за границу в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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В статье: СБУ война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
03.08.2022 в 13:44
Господи , сколько ещё таких пи...ов в стране .
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