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Сборная Украины пропустит ЧМ по тайскому боксу из-за допуска на турнир спортсменов из рф и рб

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Сборная Украины пропустит ЧМ по тайскому боксу из-за допуска на турнир спортсменов из рф и рб

Фото: muaythai.org.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Террористическая организация "российская федерация" вместе со своим лепшим другом, республикой беларусь, допущена к участию в чемпионате мира по тайскому боксу Муэй Тай среди юниоров и юношей под флагом международной федерации Муэй Тай Ассоциаций. Как сообщает Минмолодежи и спорта Украины, Украинская федерация тайского бокса призвала отстранить представителей этих непризнанных здравым смыслом стран от международных спортивных мероприятий.

Из-за такого решения международной федерации сборная Украины по тайскому боксу Муэй Тай отказалась участвовать в ЧМ, который состоится с 9 по 21 августа в Малайзии.

Напомним, что на Всемирных играх 2022 года в разделе Тайский бокс Украина заняла первое командное место.

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В статье: война с Россией
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