Террористическая организация "российская федерация" вместе со своим лепшим другом, республикой беларусь, допущена к участию в чемпионате мира по тайскому боксу Муэй Тай среди юниоров и юношей под флагом международной федерации Муэй Тай Ассоциаций. Как сообщает Минмолодежи и спорта Украины, Украинская федерация тайского бокса призвала отстранить представителей этих непризнанных здравым смыслом стран от международных спортивных мероприятий.

Из-за такого решения международной федерации сборная Украины по тайскому боксу Муэй Тай отказалась участвовать в ЧМ, который состоится с 9 по 21 августа в Малайзии.

Напомним, что на Всемирных играх 2022 года в разделе Тайский бокс Украина заняла первое командное место.