Захваченная россиянами Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля – глава МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предупредил, что самая большая в Европе атомная электростанция в Украине полностью вышла из-под контроля. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

"На станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. На карту поставлены очень серьезные и опасные вещи. Станция находится в месте, где идет война. Физической неприкосновенности станции не соблюдаются, происходит также ряд других нарушений".

"Это парадокс – сама АЭС контролируется Россией, но ее украинский персонал продолжает управлять ядерными операциями, что приводит к неизбежным моментам трения и предполагаемого насилия. Поставка оборудования и запасных частей на атомную станцию ​​была прервана, а МАГАТЭ нужно провести очень важные инспекции, чтобы гарантировать, что ядерный материал находится под защитой".