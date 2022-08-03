Захваченная россиянами Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля – глава МАГАТЭ
Напоминаем, самая большая в Европе
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предупредил, что самая большая в Европе атомная электростанция в Украине полностью вышла из-под контроля. Об этом он заявил в интервью Associated Press.
"На станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. На карту поставлены очень серьезные и опасные вещи. Станция находится в месте, где идет война. Физической неприкосновенности станции не соблюдаются, происходит также ряд других нарушений".
"Это парадокс – сама АЭС контролируется Россией, но ее украинский персонал продолжает управлять ядерными операциями, что приводит к неизбежным моментам трения и предполагаемого насилия. Поставка оборудования и запасных частей на атомную станцию была прервана, а МАГАТЭ нужно провести очень важные инспекции, чтобы гарантировать, что ядерный материал находится под защитой".
Популярное сейчас
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Детсад, церковь, супермаркет: ночью россияне били по Николаеву, Харькову и Днепропетровщине
- Как нужно сыграть Динамо, чтобы победить Штурм? Взгляд из Австрии
- ОК Південь: Россияне перекидывает силы с востока на юг. Возможно, готовят прорыв
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен