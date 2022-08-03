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В Белом доме прокомментировали статью The New York Times "о недоверии между Байденом и Зеленским"

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В Белом доме прокомментировали статью The New York Times "о недоверии между Байденом и Зеленским"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским есть недоверие. Об этом на брифинге сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот пишет о якобы "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским.

"Наш президент много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это время. Очевидно, Байден много раз беседовал с президентом Зеленским лично, и он знает, понимает, в каком стрессе находится президент Украины и его народ. И именно поэтому он по-прежнему остается очень преданным и хочет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией".

"Байден в частном порядке и публично выражал уважение президенту Зеленскому и вызовам, с которыми он и его сограждане сталкиваются сейчас".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден Джон Кирби
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Источник:
whitehouse.gov

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