В Белом доме прокомментировали статью The New York Times "о недоверии между Байденом и Зеленским"

В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским есть недоверие. Об этом на брифинге сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот пишет о якобы "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским.