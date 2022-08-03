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ВСУ ликвидировали "командира армии ДНР" Качуру

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Особый день для Горловки

ВСУ ликвидировали "командира армии ДНР" Качуру

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Одну из главарей террористической организации "ДНР" Ольга Качура с позывным "Корса" ликвидирована. Такое радостное сообщение распространяет гауляйтер Горловки Иван Приходько.

К сожалению, о причинах смерти этого неуважаемого человека пока ничего не известно.

В 2014 году бывшая сотрудница МВД Украины Качура перешла на сторону оккупантов и вступила в ряды армии "ДНР", где без конкуренции доросла до должности полковника, и обстреливала украинцев в составе артиллерийского дивизиона из РСЗО. В начале 2022 года Шевченковский суд Черновцов заочно приговорил её к 12 годам лишения свободы, однако снаряд ВСУ опередил вручение повестки.

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В статье: война с Россией
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