Одну из главарей террористической организации "ДНР" Ольга Качура с позывным "Корса" ликвидирована. Такое радостное сообщение распространяет гауляйтер Горловки Иван Приходько.

К сожалению, о причинах смерти этого неуважаемого человека пока ничего не известно.

В 2014 году бывшая сотрудница МВД Украины Качура перешла на сторону оккупантов и вступила в ряды армии "ДНР", где без конкуренции доросла до должности полковника, и обстреливала украинцев в составе артиллерийского дивизиона из РСЗО. В начале 2022 года Шевченковский суд Черновцов заочно приговорил её к 12 годам лишения свободы, однако снаряд ВСУ опередил вручение повестки.