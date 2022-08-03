Пелоси завершила визит и благополучно улетела из Тайваня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после визита.

Об этом сообщает BBC.

Самолет Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань.

Пелоси зашла на борт и помахала камерам. После этого самолет простоял 10-15 минут на земле, начал рулить и успешно взлетел.

В общей сложности визит Пелоси на Тайвань длился менее 24 часов. В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.

Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее – Японию.

Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.

Напомним, что Китай очень резко отреагировал на визит Пелоси – на подлете самолета поднял в воздух ВВС и ранее активизировал свои вооруженные силы. Также в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня и США (с баз в Японии).

Американские эксперты полагали, что Китай вообще мог сбить самолет Пелоси на подлете к острову.

В итоге, дело закончилось резкими заявлениями и военными учениями Китая.

Отметим, что Китай считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство. После поражения в гражданской войне правившая до 1950 года партия Гоминьдан сохранила влияние только на Тайване, а также на островах Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и ряде других.

Китайская республика (Тайвань) является частично признанным государством. Однако даже США, которые на протяжении многих десятилетий выступают в роли союзника, не признают его независимость. Официальный Пекин периодически