Пелоси завершила визит и благополучно улетела из Тайваня
США показали свое внимание к региону
фото из свободных источников
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после визита.
Об этом сообщает BBC.
Самолет Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань.
Пелоси зашла на борт и помахала камерам. После этого самолет простоял 10-15 минут на земле, начал рулить и успешно взлетел.
В общей сложности визит Пелоси на Тайвань длился менее 24 часов. В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.
Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее – Японию.
Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.
Напомним, что Китай очень резко отреагировал на визит Пелоси – на подлете самолета поднял в воздух ВВС и ранее активизировал свои вооруженные силы. Также в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня и США (с баз в Японии).
Американские эксперты полагали, что Китай вообще мог сбить самолет Пелоси на подлете к острову.
В итоге, дело закончилось резкими заявлениями и военными учениями Китая.
Отметим, что Китай считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство. После поражения в гражданской войне правившая до 1950 года партия Гоминьдан сохранила влияние только на Тайване, а также на островах Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и ряде других.
Китайская республика (Тайвань) является частично признанным государством. Однако даже США, которые на протяжении многих десятилетий выступают в роли союзника, не признают его независимость. Официальный Пекин периодически
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