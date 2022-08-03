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У Путина снова захотели переговоров с Украиной "на своих условиях"

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Кремль продолжает ставить ультиматумы

У Путина снова захотели переговоров с Украиной "на своих условиях"

фото из свободных источников

Новина українською

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной, но только на своих условиях.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"РФ была и остается готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях", - цитирует издание пресс-секретаря Путина Пескова.

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Также, по словам Пескова, Украина якобы создает препятствия для поставок российского газа в Европу "под совершенно надуманным предлогом".

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В статье: война с Россией
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