У Путина снова захотели переговоров с Украиной "на своих условиях"
Кремль продолжает ставить ультиматумы
фото из свободных источников
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной, но только на своих условиях.
Об этом сообщает российское издание ТАСС.
"РФ была и остается готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях", - цитирует издание пресс-секретаря Путина Пескова.
Также, по словам Пескова, Украина якобы создает препятствия для поставок российского газа в Европу "под совершенно надуманным предлогом".
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