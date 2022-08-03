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Сразу четыре РСЗО HIMARS работают по врагу на фронте - ВИДЕО

Общие новости
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Эффектное видео

Сразу четыре РСЗО HIMARS работают по врагу на фронте - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В сети опубликовано видео фрагмента боевой работы РСЗО "HIMARS" на фронте.

На записи пуск ракет происходит сразу из четырех установок "HIMARS".

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В статье: война с Россией
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