Сразу четыре РСЗО HIMARS работают по врагу на фронте - ВИДЕО
Эффектное видео
фото из свободных источников
В сети опубликовано видео фрагмента боевой работы РСЗО "HIMARS" на фронте.
На записи пуск ракет происходит сразу из четырех установок "HIMARS".
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