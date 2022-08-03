Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Стамбуле - ФОТО
Теперь Razoni отправится в Ливан
twitter.com/tcsavunma
Инспекция судна RAZONI с украинской кукурузой завершена.
Об этом сообщает Минобороны Турции.
"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Судно с 27 тыс. тонн кукурузы пройдет через Босфор и вскоре отправится в Ливан", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 августа, впервые с 24 февраля, из Одесского порта
Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022
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