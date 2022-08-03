Кулеба: Мы разорвем дипотношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины
В то же время, не подлежит никаким сомнениям, что Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины.
Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы. У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего, и каким образом не давать дополнительных поводов лукашенко принимать те или иные решения.
Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - подчеркнул министр.
В то же время, по словам Кулебы, Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям.
"Поэтому никаких оправданий им нет и не будет", - подытожил глава МИД.
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