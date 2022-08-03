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Кулеба: Мы разорвем дипотношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины

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В то же время, не подлежит никаким сомнениям, что Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины

Кулеба: Мы разорвем дипотношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы. У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего, и каким образом не давать дополнительных поводов лукашенко принимать те или иные решения.

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Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - подчеркнул министр.

В то же время, по словам Кулебы, Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям.

"Поэтому никаких оправданий им нет и не будет", - подытожил глава МИД.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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