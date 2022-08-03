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"Незачем прятаться за женской юбкой" - Данилов раскритиковал петицию о выезде мужчин за границу

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(1 голосов)

Проявление трусости и недопустимое поведение во время войны

"Незачем прятаться за женской юбкой" - Данилов раскритиковал петицию о выезде мужчин за границу

Фото: Getty Images

Новина українською

Петиции к президенту Владимиру Зеленскому, в которых от него требуют разрешить выезд за границу мужчинам, не имеющим военного опыта, или непригодным к военной службе - проявление трусости и недопустимое поведение во время войны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью 24 каналу.

"Может быть альтернатива - пожалуйста, идите, помогайте тем ребятам, которые есть на фронте. Работы в стране очень-очень много. Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать, не можете брать в руки оружие - помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Я этого не приветствую" - сказал он.

Данилов также сослался на Конституцию, законы Украины и призвал всех, кто думает, что петиция поможет им покинуть Украину и вырваться за границу, расстаться с этой надеждой.

"И выдумывать, что из-за петиции вас могут отпускать - послушайте, ну так нельзя. Работы в нашей стране более чем достаточно, для фронта. Не можете на фронте - на другом фронте работайте. Помогайте. Даже если вы где-то работаете и платите налоги - это так же большая помощь нашей стране. А вы сейчас хотите сбежать туда и там устроиться на работу, будете там платить налоги? Несправедливо" - добавил он.

Напомним, что 28 июля петиция Зеленскому с требованием снять ограничения выезда за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта набрала больше 25 тысяч голосов. Теперь он обязан ее рассмотреть.

1 августа Зеленский ответил на петицию о запрете выдачи повесток на блокпостах, на улице и АЗС и поручил Кабмину комплексно проработать этот вопрос..

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Комментарии (2)
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Cerega15 (Kherson)
03.08.2022 в 18:52
За какой юбкой прячутся сыновья Данилова? За мужской?
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Просто Толик (Одесса)
03.08.2022 в 18:44
Ну не знаю, я например дома пинаю болты, отвязно валяю дурака, катаюсь на велике у моря, пью пивко с ребятами по вечерам на пляже. Зачем уезжать?
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