Оккупанты обстреляли Чугуев из Ураганов: один погибший и одна раненая - граждане РФ
Им все равно, кого убивать
facebook.com
Сегодня в 12:50 российские войска обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетными снарядами. Есть один погибший, двое ранены.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Фейсбуке.
"Погибший и одна раненая - граждане РФ. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела", - говорится в сообщении.
Также Болвинов отмечает, что российские войска ежедневно обстреливают город и область, их цель - терроризм, гибель наибольшего числа гражданских. Им все равно, кого убивать.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Заря - Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- "Кто виноват – не могу сказать". росСМИ сняли сюжет с украинским командиром после теракта в Еленовке
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти