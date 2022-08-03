Оккупанты обстреляли Чугуев из Ураганов: один погибший и одна раненая - граждане РФ

Сегодня в 12:50 российские войска обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетными снарядами. Есть один погибший, двое ранены.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Фейсбуке.

"Погибший и одна раненая - граждане РФ. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела", - говорится в сообщении.

Также Болвинов отмечает, что российские войска ежедневно обстреливают город и область, их цель - терроризм, гибель наибольшего числа гражданских. Им все равно, кого убивать.