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Оккупанты обстреляли Чугуев из Ураганов: один погибший и одна раненая - граждане РФ

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Им все равно, кого убивать

Оккупанты обстреляли Чугуев из Ураганов: один погибший и одна раненая - граждане РФ

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Сегодня в 12:50 российские войска обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетными снарядами. Есть один погибший, двое ранены.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Фейсбуке.

"Погибший и одна раненая - граждане РФ. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела", - говорится в сообщении.

Также Болвинов отмечает, что российские войска ежедневно обстреливают город и область, их цель - терроризм, гибель наибольшего числа гражданских. Им все равно, кого убивать.

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В статье: война с Россией
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