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ОК Південь: Россияне собирают силы, хотят выйти на админграницы Херсонской области

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Враг создает ударную группировку на Криворожском направлении

ОК Південь: Россияне собирают силы, хотят выйти на админграницы Херсонской области

фото из свободных источников

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На юге Украины российские войска накапливают силы и планируют действия по выходу на административную границу Херсонской области.

Об этом сообщает ОК "Південь".

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, с целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонщины".

Напомним, что 2 августа временный глава ОВА Дмитрий Бутрий сообщил, что украинские войска освободили от российской оккупации уже 53 населенных пункта в Херсонской области.

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В статье: война с Россией
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