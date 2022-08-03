ОК Південь: Россияне собирают силы, хотят выйти на админграницы Херсонской области
Враг создает ударную группировку на Криворожском направлении
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На юге Украины российские войска накапливают силы и планируют действия по выходу на административную границу Херсонской области.
Об этом сообщает ОК "Південь".
"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, с целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонщины".
Напомним, что 2 августа временный глава ОВА Дмитрий Бутрий сообщил, что украинские войска освободили от российской оккупации
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