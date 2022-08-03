ОК Південь: Россияне собирают силы, хотят выйти на админграницы Херсонской области

На юге Украины российские войска накапливают силы и планируют действия по выходу на административную границу Херсонской области.

Об этом сообщает ОК "Південь".

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, с целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонщины".