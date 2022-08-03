Запрет на импорт золота и заморозка активов Сбербанка: Швейцария отзеркалила санкции ЕС против России

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России. Об этом говорится в сообщении швейцарских властей.

Новые меры касаются запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.

Санкции также включают заморозку активов Сбербанка, которому теперь будет запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы и технические услуги.

Правительство Швейцарии зеркально отразило и исключения, сделанные ранее ЕС: из-под санкций выводятся операции государственных компаний, связанных с поставками на мировой рынок продовольствия и удобрений и транспортировкой нефти в третьи страны. Такое решение ЕС было связано с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности.

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Кроме того, санкции введены против 54 российских граждан и девяти компаний. Список лиц и организаций, против которых Швейцария ввела санкции в связи с войной в Украине, полностью совпадает со списком ЕС, говорится в пресс-релизе.

В санкционный список ЕС ранее попали первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, байк-клуб "Ночные волки" и его лидер Александр Залдостанов ("Хирург"), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, движение "Юнармия" и другие.

Интересно, что по данным российских СМИ, в 2021 году в России было произведено 346,4 тонны золота, экспорт золота из России составил 302,2 тонны, то есть поставки за рубеж составили 83-87% от произведенного в стране золота. Крупнейшим покупателем российского золота в прошлом году, по данным ФТС, была Великобритания, которая приобрела 266,1 тонны (88% от всего экспорта). Более 8 тонн драгметалла Россия экспортировала в Казахстан, 7,3 тонны – в Швейцарию, 5,7 тонны – в Индию, 5,5 тонны – в Германию.

Ранее запрет на импорт золота из России ввели Канада, Великобритания, Япония и США.