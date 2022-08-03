Только за один день Россия выпустила по Украине крылатых ракет почти на $100 млн
Почти все они были сбиты украинскими силами ПВО
фото из свободных источников
Запуск 2 августа оккупантами восьми ракет типа Х-101 (Х-555) по Украине стоил России почти $100 млн.
Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Как подсчитало издание, стоимость ракеты Х-101 составляет $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.
Таким образом, россияне выпустили крылатых ракет только за вчерашний день на $91 млн.
Вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет,
Интересно отреагировал на данные подсчету представитель МИД Украины Олег Николенко, который удивлен, что россияне еще не надали задавать вопросы своему диктатору.
"Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам прекратить маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы?", - написал Николенко.
Популярное сейчас
- Причина – Энфилд. Зачем Артета принес колонки на тренировку Арсенала перед игрой с Ливерпулем
- Немецкий друг путина передал Западу "список желаний" россии в контексте Украины
- Лига чемпионов. Динамо против Штурма и запасной вариант в виде первой корзины Лиги Европы
- Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен