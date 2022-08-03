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Только за один день Россия выпустила по Украине крылатых ракет почти на $100 млн

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Почти все они были сбиты украинскими силами ПВО

Только за один день Россия выпустила по Украине крылатых ракет почти на $100 млн

фото из свободных источников

Новина українською

Запуск 2 августа оккупантами восьми ракет типа Х-101 (Х-555) по Украине стоил России почти $100 млн.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Как подсчитало издание, стоимость ракеты Х-101 составляет $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.

Таким образом, россияне выпустили крылатых ракет только за вчерашний день на $91 млн.

Вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона.

Интересно отреагировал на данные подсчету представитель МИД Украины Олег Николенко, который удивлен, что россияне еще не надали задавать вопросы своему диктатору.

"Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам прекратить маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы?", - написал Николенко.

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В статье: война с Россией
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