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Главарь так называемой "ЛНР" выдал дон-дону Кадырову побрякушку "герой республики"

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Обменялись "наградами"

Главарь так называемой "ЛНР" выдал дон-дону Кадырову побрякушку "герой республики"

фото из свободных источников

Новина українською

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник и глава Чечни Рамзан дон-дон Кадыров обменялись побрякушками, которые они называют "государственными нагпадами".

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Кадырову присвоено звание героя "ЛНР", - говорится в сообщении.

В ответ Кадыров раздал "ордена Ахмата Кадырова" Пасечнику и секретарю генсовета партии "Единая Россия"Андрею Турчаку, который принимает активное участие в оккупации Херсонщины.

Церемония обмена побрякушками проходила в Грозном в Чечне.

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В статье: Рамзан Кадыров война с Россией
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