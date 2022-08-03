Главарь так называемой "ЛНР" выдал дон-дону Кадырову побрякушку "герой республики"
Обменялись "наградами"
фото из свободных источников
Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник и глава Чечни Рамзан дон-дон Кадыров обменялись побрякушками, которые они называют "государственными нагпадами".
Об этом сообщают российские СМИ.
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"Кадырову присвоено звание героя "ЛНР", - говорится в сообщении.
В ответ Кадыров раздал "ордена Ахмата Кадырова" Пасечнику и секретарю генсовета партии "Единая Россия"Андрею Турчаку, который принимает активное участие в оккупации Херсонщины.
Церемония обмена побрякушками проходила в Грозном в Чечне.
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