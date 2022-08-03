Оккупанты в Мариуполе начали разрушать мемориал украинским защитникам: хотят поставить Невского на коне

В Мариуполе оккупанты начали разрушать мемориал, возведенный в честь мариупольцев - защитников Украины. На его месте хотят установить памятник персонажу российской истории Александру Невскому на коне.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

"Как говорят сами оккупанты, на месте мемориала хотят установить памятник Александру Невскому на коне. Почему именно ему – неизвестно, ведь этот персонаж никакого отношения к Мариуполю нет", - говорится в сообщении.

Мемориал, разрушаемый оккупантами, был важной составляющей обновленной площади Свободы в городе. Его изготовили из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез.