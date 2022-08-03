WBC на следующем конгрессе рассмотрит вопрос трансгендерного бокса
Говорят, что это спорная тема, но все должны быть равны
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Всемирный боксёрский совет (WBC) поднял сложную тему участия трансгендеров в состязаниях по профибоксу и выступил с официальным заявлением на этот счёт.
Соответствующий вопрос обещают рассмотреть на ближайшем ежегодном Конгрессе WBC.
"Участие трансгендеров в спортивных единоборствах — спорная тема.
Утверждается, что трансгендерные женщины имеют несправедливое преимущество перед цисгендерными женщинами в спортивных соревнованиях и могут поставить их под угрозу из-за различий в физиологии человека, и что эти различия недостаточно устраняются трансгендерной гормональной терапией.
Другой сектор общественного мнения утверждает, что прописанные с медицинской точки зрения блокаторы полового созревания и эстроген подавляют уровень тестостерона и уменьшают мышечную массу у трансгендерных женщин, снижая потенциальное конкурентное преимущество.
Ценностями WBC являются лояльность, честность и справедливость. Мы возвышаем бокс и защищаем здоровье и благополучие всех боксёров — в этом наш главный приоритет. Мы стремимся защищать права человека, искоренять дискриминацию и помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Мы считаем, что бокс — для всех.
На нашем следующем ежегодном Конгрессе трансгендерный бокс станет одной из главных тем для обсуждения", — говорится в тексте заявления организации.
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