СБУ ликвидировала агентурную сеть РФ. Ею руководил "Профессор" из Одессы

СБУ разоблачила и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России, которая передавала оккупантам информацию о военных и стратегических объектах по всей Украине. Об этом сообщает СБУ.

Руководителем группы оказался житель Одессы. Он был завербован россиянами и получил псевдоним "Профессор".

Он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая в нее жителей других областей.

ФСБ интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектах критической инфраструктуры в регионах Украины.

СБУ задержала "Профессора" на "горячем" - при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

Еще один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области также уже задержан. Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в государственной измене.