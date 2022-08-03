Подоляк: Шредер - известный глашатай империи и голос при царском дворе

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что президент РФ Владимир Путин открыт к дипломатии с Украиной . Такие инициативы Москвы могут быть только приглашением к капитуляции.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой - приглашает к капитуляции. Шредер - известный глашатай империи и голос при царском дворе. Если Москва хочет диалога - мяч на ее поле", - подчеркнул Подоляк.

При этом он напомнил о том, что переговоры могут быть только после прекращения огня и отвода войск оккупантов.

Напомним, что ранее также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что Россия якобы готова на мирные переговоры с Украиной. Но только на условиях российской стороны.