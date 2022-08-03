Подоляк: Шредер - известный глашатай империи и голос при царском дворе
У Зеленского отреагировали на готовность Путина к переговорам
фото из свободных источников
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.
"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой - приглашает к капитуляции. Шредер - известный глашатай империи и голос при царском дворе. Если Москва хочет диалога - мяч на ее поле", - подчеркнул Подоляк.
При этом он напомнил о том, что переговоры могут быть только после прекращения огня и отвода войск оккупантов.
Напомним, что ранее также
Однією рукою ???????? підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер — знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу — м'яч на її полі. Спочатку — припинення вогню й відведення військ, потім — конструктив pic.twitter.com/0ud0CxNUVh— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 3, 2022
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