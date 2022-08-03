Обострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан обвинил Армению в провокациях и взял под контроль ряд высот
В Минобороны Азербайджана уверяют, что это ответ на провокацию со стороны армянскими военными
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Азербайджан 3 июля объявил о проведении контртеррористической операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе.
Это – ответ на обстрел азербайджанских позиций армянскими военными с позиций, где находились и российские "миротворцы".
Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Азербайджанские военные сообщают, что контртеррористическая операция началась в ответ на "провокации армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы".
"Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористически-диверсионную операцию против подразделений Азербайджанской армии. В результате провокации погиб военнослужащий Анар Кязымов. Члены армянских незаконных вооруженных формирований, кроме того, предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз горного массива, охватывающего территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и установить там новые боевые позиции", — говорится в сообщении.
В ответ азербайджанскими военными была взята под контроль высота Гирхгиза, а также установлен контроль над высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.
"В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Гратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских незаконных вооруженных формирований, а также несколько гаубиц Д-3, военные транспортные средства и множество боеприпасов", — сообщает Минобороны Азербайджана.
В Азербайджане призвали армян демилитаризировать Нагорный Карабах и вывести оттуда свои военные формирования.
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