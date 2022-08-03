На России заявили, что готовы помочь Китаю в случае вооруженного конфликта на Тайване

Российская Федерация готова оказать военную помощь Китаю в случае вооруженного конфликта на Тайване.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет пропагандистский ТАСС.

По его убеждению, после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай якобы "понял, что им необходимо сближаться с Россией и в дальнейшем".

Пока Россия "не имеет оснований отказывать в помощи КНР" в случае вооруженного конфликта на острове, если они об этом попросят.

"Я не вижу оснований отказывать китайцам в помощи, но я хотел бы, чтобы это движение с Китаем было двусторонним, то есть и мы должны получать какую - то выгоду от этого сотрудничества", - сказал он.

"В принципе, ничего невозможного нет. Мы же понимаем, что иногда это дело случая, может произойти какой-то конфликт, который может разрастись в большую войну. Но я думаю, что Китай очень осторожно в этом плане ведет себя, очень сдержанно, но продолжает ускоренными темпами наращивать свой оборонный потенциал. И я уверен, что Китай в этом случае надеется на определенную помощь Российской Федерации", - добавил Джабаров, комментируя риски вооруженных конфликтов на Тайване.

Напомним, что Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.

Китай очень резко отреагировал на визит Пелоси – на подлете самолета поднял в воздух ВВС и ранее активизировал свои вооруженные силы. Также в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня и США (с баз в Японии).

Американские эксперты полагали, что Китай вообще мог сбить самолет Пелоси на подлете к острову.

В итоге, дело закончилось резкими заявлениями и военными учениями Китая.

Отметим, что Китай считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство. После поражения в гражданской войне правившая до 1950 года партия Гоминьдан сохранила влияние только на Тайване.