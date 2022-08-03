В Херсоне россияне оборудуют укрытие на хлопковой фабрике и скупают надувные лодки и матрасы

В Херсоне российские захватчики оборудуют укрытие на хлопковой фабрике и скупают надувные лодки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

“В Херсоне оккупанты ищут подземные защищенные помещения, в которых можно оборудовать бомбоубежища. В ходе осмотра подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить, можно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где был создан запас продуктов и воды. Той же ночью оккупанты сорвали замки с помещений и похитили все запасы”, - говорится в сообщении.

"Одновременно в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства. В том числе надувные лодки и матрасы”, - сообщили в разведке.

Напомним, что после работы украинских систем РСЗО HIMARS по Антоновским мостам и в районе Каховской ГЭС российская группировка в Херсоне испытывает серьезные проблемы с поставками вооружений и боеприпасов. Оккупанты пробуют навести паромные или понтонные переправы, однако они не могут полноценно заменить вышедшие из строя мосты.

Многие эксперты отмечают, что в случае наступления ВСУ группировка оккупационных войск в Херсоне может фактически оказаться в окружении.