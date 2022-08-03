"А как же денацификация, дед?": на россии битой прогнали безногого "героя спецоперации". ВИДЕО
Дед не внял доводам безногого денацификатора
В Псковской области РФ водитель автобуса продемонстрировал истинное отношение россиян к "героям спецоперации". Вместо помощи оккупант без конечностей получил порцию угроз бейсбольной битой.
Видео активно набирает популярность в сети.
На кадрах видно, как оккупант без конечностей в военной форме армии РФ на инвалидной коляске подъехал к автобусу и, вероятно, просил о какой-либо помощи. Зато водитель отреагировал равнодушием.
Оккупант: Я воевал, дед.
Россиянин: Рад за тебя, надо было не воевать, е-мое.
Оккупант: Так, я ноги потерял.
Россиянин: Да хоть три потеряй, мне все равно.
Оккупант: А как же денацификация, дед?
В итоге водитель вышел к оккупанту с бейсбольной битой, чтобы прогнать его. На этом ролик прервался.
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