Соцсети Арестовича признали экстремистскими в Беларуси

В Беларуси признали экстремистскими страницы советника президента Украины Алексея Арестовича в социальных сетях.

Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте министерства информации, пишет "Беларускі Гаюн".

Так, суд Ленинского района города Могилев 27 июля принял решение о признании экстремистскими Youtube-канала Alexey Arestovych, страницы alexey.arestovich в Instagram, его аккаунт в Facebook и Telegram Arestovich/Official и Arestovich | Алексей Арестович.