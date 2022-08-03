Соцсети Арестовича признали экстремистскими в Беларуси
Вот это поворот
фото из свободных источников
В Беларуси признали экстремистскими страницы советника президента Украины Алексея Арестовича в социальных сетях.
Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте министерства информации, пишет "Беларускі Гаюн".
Так, суд Ленинского района города Могилев 27 июля принял решение о признании экстремистскими Youtube-канала Alexey Arestovych, страницы alexey.arestovich в Instagram, его аккаунт в Facebook и Telegram Arestovich/Official и Arestovich | Алексей Арестович.
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