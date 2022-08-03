  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Соцсети Арестовича признали экстремистскими в Беларуси
В тренде

Соцсети Арестовича признали экстремистскими в Беларуси

Общие новости
(2 голосов)

Вот это поворот

Соцсети Арестовича признали экстремистскими в Беларуси

фото из свободных источников

Новина українською

В Беларуси признали экстремистскими страницы советника президента Украины Алексея Арестовича в социальных сетях.

Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте министерства информации, пишет "Беларускі Гаюн".

Читайте такжеАрестович: Херсон уже виден в прицелы и бинокли ВСУ. 15 километров

Так, суд Ленинского района города Могилев 27 июля принял решение о признании экстремистскими Youtube-канала Alexey Arestovych, страницы alexey.arestovich в Instagram, его аккаунт в Facebook и Telegram Arestovich/Official и Arestovich | Алексей Арестович.

Соцсети Арестовича признали экстремистскими в Беларуси - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Арестович
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде