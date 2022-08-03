Украинские воины установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском - ВИДЕО
Это на Донетчине
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Бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском на Донетчине.
Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардии Украины.
"Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага – символа государственного суверенитета", – говорится в сообщении.
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