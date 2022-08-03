  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские воины установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском - ВИДЕО
В тренде

Украинские воины установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском - ВИДЕО

Общие новости
(2 голосов)

Это на Донетчине

Украинские воины установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском - ВИДЕО

скриншот

Новина українською

Бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском на Донетчине.

Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардии Украины.

Читайте также"Меня беспокоит эта тема". Бразилец Зари сделал сделал тату с флагом Украины

"Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага – символа государственного суверенитета", – говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде