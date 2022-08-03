На россии откроют аналоги советских валютных магазинов Березка
Back in the USSR
фото из свободных источников
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, купить товары, в которых смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей.
Об этом сообщает Медиазона.
Постановление правительства об их учреждении вступит в силу 27 августа. Ценники в магазинах duty free будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить товары в торговых точках можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.
Владельцем сети станет российская компания, которую учредит МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса, а контролировать магазины будут таможенники. Ассортимент их будет представлен алкоголем, табачными изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, кондитерскими товарами, а также смартфонами и часами.
Член Совета федерации Владимир Джабаров в разговоре с "Парламентской газетой" отметил, что "идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая". Он напомнил о существовании подобных duty free в советские времена. По словам сенатора, такие магазины становятся дополнительным источником получения валюты для страны.
Будущие магазины похожи на сеть "Березка", которая существовала в СССР. Там дипломатам, морякам и военным, части которых дислоцировались за границей, продавали продукты, одежду и технику за иностранную валюту.
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