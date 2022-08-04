  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Газпром отказывается принимать газовую турбину для Северного потока
В тренде

Газпром отказывается принимать газовую турбину для Северного потока

Общие новости
(1 голосов)

Россия продолжает свой газовый шантаж Европы

Газпром отказывается принимать газовую турбину для Северного потока

фото из свободных источников

Новина українською

В "Газпроме" заявили, что они якобы не могут получить газовую турбину для "Северного потока" из-за санкций Запада. Об этом сообщает ТАСС.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - заявили в компании.

Читайте такжеГазпром за полгода сократил добычу газа на 10%, экспорт в страны вне СНГ упал на 33,1%

Никаких дополнительных пояснений этой позиции в уведомлении не приводится.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц сегодня заявлял, что Россия может получить газовую турбину, если изъявит желание. Санкции никак не влияют на транспортировку, а сама турбина уже готова для использования.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде