Газпром отказывается принимать газовую турбину для Северного потока

В "Газпроме" заявили, что они якобы не могут получить газовую турбину для "Северного потока" из-за санкций Запада. Об этом сообщает ТАСС.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - заявили в компании.

Никаких дополнительных пояснений этой позиции в уведомлении не приводится.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц сегодня заявлял, что Россия может получить газовую турбину, если изъявит желание. Санкции никак не влияют на транспортировку, а сама турбина уже готова для использования.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.