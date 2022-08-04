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Мені нравицця як воно горить. ВСУ показали подрыв эшелона российской техники на Херсонщине

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От таких видео на душе становится светлее

Мені нравицця як воно горить. ВСУ показали подрыв эшелона российской техники на Херсонщине

фото из свободных источников

Новина українською

1 августа в Херсонской области украинские защитник накрыли мощным огнем много живой силы и техники оккупантов.

Напомним, во время этого удара также были повреждены вражеские станции радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки Херсонской области.

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В статье: война с Россией
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