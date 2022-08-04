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Samsung убрала букву Z из названий смартфонов в нескольких странах Европы

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Samsung убрала букву Z из названий смартфонов в нескольких странах Европы

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Новина українською

Компания Samsung начала убирать букву "Z" из названий смартфонов. В частности, такой ребрендинг уже был совершен в странах Балтии и Украине.

Об этом сообщает издание NotebookCheck.

На официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии, Эстонии и Украины смартфон Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G - Galaxy Flip3 5G.

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По информации издания, такая инициатива южнокорейской компании может быть связана с войной в Украине, поскольку военные страны-агрессора наносят эту букву на свою технику.

При этом на официальном сайте Samsung в России и ряде других стран Европы такие изменения пока не наблюдаются.

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В статье: война с Россией
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