Samsung убрала букву Z из названий смартфонов в нескольких странах Европы
Быстро сориентировались
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Компания Samsung начала убирать букву "Z" из названий смартфонов. В частности, такой ребрендинг уже был совершен в странах Балтии и Украине.
Об этом сообщает издание NotebookCheck.
На официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии, Эстонии и Украины смартфон Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G - Galaxy Flip3 5G.
По информации издания, такая инициатива южнокорейской компании может быть связана с войной в Украине, поскольку военные страны-агрессора наносят эту букву на свою технику.
При этом на официальном сайте Samsung в России и ряде других стран Европы такие изменения пока не наблюдаются.
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