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В белорусском спецназе проверяют боевую готовность – Генштаб

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Украинская Армия отбивает штурмы россиян

В белорусском спецназе проверяют боевую готовность – Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 4 августа, сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

При этом в частях сил специальных операций вооруженных сил беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.

Между тем, на других участках фронта ВСУ отбивают штурм российской армии. В частности, на Харьковском направлении враг пытается наступать в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении попытались продвинуться в направлении Довгеньке – Богородичне, но получили отпор и отошли.

На Краматорском направлении россияне вели наступательное сражение в направлении Яремовка - Долина, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении армия рф вела штурмовые действия в направлениях Лозовое – Писки и Веселое – Писки, успеха не имела. Также продолжаются боевые действия в направлении Александровка - Марьинка.

Россияне постоянно обстреливают населенные пункты из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем, применяют авиацию.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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