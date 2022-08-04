Чернобаевка, Антоновский мост и взрывы в Донецке: свежая сводка по ударам от ВСУ по россиянам

За сутки на южном направлении ВСУ снова уничтожили десятки оккупантов. В ОК "Юг" сообщают о потерях врага: 31 оккупант, танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", 2 миномета, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, беспилотник-разведчик. Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота рашистов.

Также в ночь с 3 на 4 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы в районе Антоновского ж/д моста. Жители Херсона обнародовали видео, на котором виден момент взрыва на переправе. По словам российских пропагандистов, оккупанты собираются открыть мост после ремонтных работ уже на следующей неделе. Однако мы видим, что ВСУ с помощью западного вооружения рушат планы орков.

Также взрывы ночью прозвучали на территории оккупированных Макеевки и Донецка.