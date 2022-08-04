  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Урожайный день на танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
В тренде

Урожайный день на танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Всего уничтожено около 70 единиц техники

Урожайный день на танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях армии рф, начиная с 24 февраля по 4 августа.

За среду, 3 августа Украинской Армией было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава российской армии составляют около 41500 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1789 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 946 (+7) ед,
  • РСЗО - 260 (+1) ед,
  • средства ПВО - 118 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
  • крылатые ракеты - 182 (+2),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,
  • специальная техника – 83 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде