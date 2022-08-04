Урожайный день на танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
Всего уничтожено около 70 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях армии рф, начиная с 24 февраля по 4 августа.
За среду, 3 августа Украинской Армией было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава российской армии составляют около 41500 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1789 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 946 (+7) ед,
- РСЗО - 260 (+1) ед,
- средства ПВО - 118 (+0) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
- крылатые ракеты - 182 (+2),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,
- специальная техника – 83 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
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