Урожайный день на танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях армии рф, начиная с 24 февраля по 4 августа.

За среду, 3 августа Украинской Армией было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава российской армии составляют около 41500 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1789 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,

артиллерийских систем – 946 (+7) ед,

РСЗО - 260 (+1) ед,

средства ПВО - 118 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),

крылатые ракеты - 182 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,

специальная техника – 83 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.