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Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с Си Цзиньпином

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Китайский лидер может помочь Украине?

Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с Си Цзиньпином

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпинем год назад. После 24 февраля мы официально просили о разговоре с Китаем, но у нас его не было. Хотя я считаю, что это было бы полезно".

"россияне – захватчики… Это война на нашей территории, они вторглись. Китай как большая и мощная страна может прийти и поставить рф на место. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации".

"Я уверен, что без китайского рынка россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать Китай – ограничить торговлю с россией до окончания войны".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
scmp.com

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