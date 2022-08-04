Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпинем год назад. После 24 февраля мы официально просили о разговоре с Китаем, но у нас его не было. Хотя я считаю, что это было бы полезно".

"россияне – захватчики… Это война на нашей территории, они вторглись. Китай как большая и мощная страна может прийти и поставить рф на место. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации".

"Я уверен, что без китайского рынка россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать Китай – ограничить торговлю с россией до окончания войны".