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Известно, какой канал покажет 1-й матч Зари против Университати в прямом эфире

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Известно, какой канал покажет 1-й матч Зари против Университати в прямом эфире

Setanta

Новина українською

Сегодня, 4 августа, состоится первый поединок луганской "Зари" против румынской "Университати" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Первый поединок между украинской и румынской командами должны показать сразу два канала. В прямом эфире матч будет транслировать Setanta Sports, а с 15-минутной задержкой посмотреть игру можно будет на канале 2+2.

Отметим, что победитель пары "Заря" – "Университатя" встретится с победителем пары "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль). Матчи следующего этапа турнира пройдут 18 и 25 августа.

Читайте такжеЗаря - Университатя. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 августа 2022

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В статье: Заря (Луганск) Телеканал 2+2 Университатя(Румыния) Телеканал Setanta Sports
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Источник:
twitter.com/FCZoryaOfficial

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