Известно, какой канал покажет 1-й матч Зари против Университати в прямом эфире
Вы уже, должно быть, хорошо знакомы с этой платформой
Setanta
Сегодня, 4 августа, состоится первый поединок луганской "Зари" против румынской "Университати" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.
Первый поединок между украинской и румынской командами должны показать сразу два канала. В прямом эфире матч будет транслировать Setanta Sports, а с 15-минутной задержкой посмотреть игру можно будет на канале 2+2.
Отметим, что победитель пары "Заря" – "Университатя" встретится с победителем пары "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль). Матчи следующего этапа турнира пройдут 18 и 25 августа.
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Источник:twitter.com/FCZoryaOfficial
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