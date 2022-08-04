Известно, какой канал покажет 1-й матч Зари против Университати в прямом эфире

Сегодня, 4 августа, состоится первый поединок луганской "Зари" против румынской "Университати" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Первый поединок между украинской и румынской командами должны показать сразу два канала. В прямом эфире матч будет транслировать Setanta Sports, а с 15-минутной задержкой посмотреть игру можно будет на канале 2+2.

Отметим, что победитель пары "Заря" – "Университатя" встретится с победителем пары "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль). Матчи следующего этапа турнира пройдут 18 и 25 августа.