ВСУ уничтожили российского подполковника-десантника

В российских соцсетях появились сообщения об уничтожении украинскими воинами подполковника армии рф Ивана Поздеева.

При каких именно обстоятельствах был ликвидирован офицер, не указывается. В ближайшее время его похоронят в Пскове.

Поздеев является выпускником Рязанского высшего гвардейского воздушно-десантного училища. На Украину напал в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Напомним, 3 августа стало известно о ликвидации одного из предводителей террористической организации "ДНР" Ольги Качуры с позывным "Корса".