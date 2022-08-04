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ВСУ уничтожили российского подполковника-десантника

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Навсегда уехал домой

ВСУ уничтожили российского подполковника-десантника

Новина українською

В российских соцсетях появились сообщения об уничтожении украинскими воинами подполковника армии рф Ивана Поздеева.

При каких именно обстоятельствах был ликвидирован офицер, не указывается. В ближайшее время его похоронят в Пскове.

Поздеев является выпускником Рязанского высшего гвардейского воздушно-десантного училища. На Украину напал в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Напомним, 3 августа стало известно о ликвидации одного из предводителей террористической организации "ДНР" Ольги Качуры с позывным "Корса".

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В статье: война с Россией
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