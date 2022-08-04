Утром пропагандистское издание риа "новости" опубликовало информацию о том, что центр оккупированного рашистами Донецка находится под интенсивным обстрелом, был нанесен удар по драматическому театру, где планировалось прощание с ликвидированной террористкой Ольгой "Корсой" Качурой.

По информации источника, людей эвакуировали в укрытие, церемония на 10:30 по киевскому времени так и не началась.

В 2014 году бывшая сотрудница МВД Украины Качура перешла на сторону оккупантов и вступила в ряды армии "ДНР", где без конкуренции доросла до должности полковника, и обстреливала украинцев в составе артиллерийского дивизиона из РСЗО.

Сегодня утром, 4 августа, президент оркостана владимир путин посмертно наградил Корсу орденом героя рф.