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россияне заявили об ударе по драмтеатру в Донецке, где планировалось прощание с одиозной террористкой ДНР

Общие новости
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Вчера появилась новость, что ее ликвидировали

россияне заявили об ударе по драмтеатру в Донецке, где планировалось прощание с одиозной террористкой ДНР

россми

Новина українською

Утром пропагандистское издание риа "новости" опубликовало информацию о том, что центр оккупированного рашистами Донецка находится под интенсивным обстрелом, был нанесен удар по драматическому театру, где планировалось прощание с ликвидированной террористкой Ольгой "Корсой" Качурой.

По информации источника, людей эвакуировали в укрытие, церемония на 10:30 по киевскому времени так и не началась.

В 2014 году бывшая сотрудница МВД Украины Качура перешла на сторону оккупантов и вступила в ряды армии "ДНР", где без конкуренции доросла до должности полковника, и обстреливала украинцев в составе артиллерийского дивизиона из РСЗО.

Сегодня утром, 4 августа, президент оркостана владимир путин посмертно наградил Корсу орденом героя рф.

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В статье: война с Россией
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Источник:
"риа" новости

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.08.2022 в 11:04
Герой росії --- це тавро ганьби а не нагорода.
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
04.08.2022 в 10:58
Знову як в Оленівці - самі себе обстрілюють!
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