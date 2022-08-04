россияне заявили об ударе по драмтеатру в Донецке, где планировалось прощание с одиозной террористкой ДНР
Вчера появилась новость, что ее ликвидировали
россми
Утром пропагандистское издание риа "новости" опубликовало информацию о том, что центр оккупированного рашистами Донецка находится под интенсивным обстрелом, был нанесен удар по драматическому театру, где планировалось прощание с ликвидированной террористкой Ольгой "Корсой" Качурой.
По информации источника, людей эвакуировали в укрытие, церемония на 10:30 по киевскому времени так и не началась.
В 2014 году бывшая сотрудница МВД Украины Качура перешла на сторону оккупантов и вступила в ряды армии "ДНР", где без конкуренции доросла до должности полковника, и обстреливала украинцев в составе артиллерийского дивизиона из РСЗО.
Сегодня утром, 4 августа, президент оркостана владимир путин посмертно наградил Корсу орденом героя рф.
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